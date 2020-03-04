Яка нерухомість є житловою?

Відповідно до підпункту 14.1.129 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) об’єкти житлової нерухомості — будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно ж із підпунктом 14.1.129.1 згаданого підпункту 14.1.129 будівлі, віднесені до житлового фонду поділяються на такі типи:

а) житловий будинок — будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу — житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку — частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира — ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж — одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах — ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

Садовий будинок — будинок для літнього (сезонного) використання, який у питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків (підпункт 14.1.129.2 підпункту 14.1.129).

Дачний будинок — житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку (підпункт 14.1.129.3 підпункту 14.1.129).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області