Запорука наповнення місцевих скарбниць

Із початку цього року на Тернопільщині виплатили 2,3 мільйона гривень заборгованої зарплати. Таким є результат систематичної роз’яснювальної роботи, яку проводили фахівці головного управління ДПС в області із керівниками підприємств, що допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів.

Відтак до бюджету надійшло один мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб та 700 тисяч гривень єдиного соціального внеску.

Спільні з органами місцевого самоврядування бесіди роз’яснювального характеру щодо контролю за додержанням законодавства про оплату праці застосовувалися і до керівників 190 підприємств. Як наслідок, 179 із них (94 відсотки) підвищили рівень виплати заробітної плати. Додаткові надходження склали 1,3 мільйона гривень, з яких 600 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 700 тисяч — єдиного внеску.

До платників податків, які виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам із порушенням вимог податкового та іншого законодавства (єдиний внесок), застосовувалися контрольні перевірки. З початку року податківці побували в чотирнадцяти суб’єктів господарювання — юридичних осіб та вісьмох приватних підприємців. Порушникам донарахували 900 тисяч гривень податків і зборів (штрафних санкцій та пені), в тому числі 500 тисяч податку на доходи фізичних осіб, 200 тисяч єдиного внеску та 100 тисяч військового збору.

У лютому завдяки активізації роз’яснювальної роботи додатково оформлено трудові відносини із 6359-ма найманими працівниками.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області