Запити і звернення — через електронний кабінет або телефоном

У зв’язку зі спалахом та розповсюдженням коронавірусу COVID-19 та попередженням інфікування і поширення вірусних інфекцій, головне управління ДПС у Тернопільській області звертається з проханням зменшити відвідування Центрів обслуговування платників та надання паперових документів. Рекомендуємо користуватися засобами електронного зв’язку, а саме — електронним кабінетом.

За допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету платники податків мають можливість надіслати лист (запит, звернення тощо) до відповідного органу ДПС у форматі pdf (обмеження 2 МБ).

Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Робота в приватній частині електронного кабінету здійснюється з використанням електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису), отриманого у будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Одночасно податківці повідомили, що в головному управлінні ДПС у Тернопільській області на час дії карантину тимчасово призупинено проведення особистого прийому та обмежено допуск до адміністративних будівель ДПС.

З усними зверненнями можна звернутися за телефоном (0352)43-46-33.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області