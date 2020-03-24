Рік тому, 22 березня, на 56-му році життя раптово відійшов у вічність Володимир Казимирович Сухінський. Не тільки на Тернопільщині його знали як талановитого гравця, кандидата в майстри спорту, переможця багатьох міських, обласних, всеукраїнських, а також міжнародних шахових турнірів.

До найвищих досягнень Володимира Казимировича можна з повним правом віднести перемогу в клубному чемпіонаті України в складі команди «Абсолют» і титул віцечемпіона України серед любителів, який, продемонструвавши надзвичайно сильну гру, він завоював торік у Вінниці в останньому в своєму житті турнірі.

Знали нашого побратима як порядного сім’янина, доброго батька, турботливого чоловіка. Чимало років працював Володимир Казимирович керівником приймального відділення другої міської лікарні. Кандидат медичних наук, лікар вищої категорії багатьом своїм землякам він урятував життя. Так само, як багатьом молодим гравцям допоміг піднятися до шахових вершин.

Шахова спільнота краю втратила інтелектуала, оригінального майстра, людину з неабияким почуттям гумору. В житті траплялися різні ситуації (позитивні і не дуже), виникали проблеми на роботі, в сім’ї, в шахах, в товаристві. Але він завжди залишався Людиною з великої літери.

Пам’ять про Володимира Казимировича Сухінського завжди житиме в серцях рідних, близьких, шахової спільноти Тернопільщини.

Тернопільська обласна шахова федерація