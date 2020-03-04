Зросли надходження до місцевих скарбниць

У січні-лютому 2020 року до місцевих скарбниць Тернопільської області перерахували 721,1 мільйона гривень податкових платежів. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 75 мільйонів або на 11,8 відсотка.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький.

— Найбільше місцеві бюджети, — розповів керівник, — отримали від сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Скажімо, краяни сплатили 435,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 39,9 мільйона перевищує аналогічний торішній показник. Другий за наповненням місцевих скарбниць — єдиний податок. Надійшло 160,9 мільйона гривень, що на 2,6 мільйона більше очікуваного та на 18,4 мільйона більше, ніж торік.

Надходження від плати за землю склали 56,2 мільйона гривень — на 7,2 мільйона більше, ніж у січні-лютому 2019 року. Акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів сплачено 19,1 мільйона гривень — на 1,7 мільйона більше, ніж очікувалося. Торішній же показник перевищений на півтора мільйона гривень.

Упродовж двох місяців цього року платники також спрямували до місцевих скарбниць 16,8 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на п’ять мільйонів або на 42,6 відсотка більше, ніж очікувалося. Приріст же цього платежу до минулого року склав 2,9 мільйона гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області