Автори запитів цікавилися сплатою податків і внесків

У січні-березні 2020 року до головного управління ДПС у Тернопільській області надійшло тринадцять інформаційних запитів. Це на сім запитів менше, ніж за аналогічний торішній період.

Дев’ять запитів надійшло поштою, чотири — електронними засобами зв’язку. Від громадян надійшло дванадцять запитів, ще один — від юридичних осіб.

У запитах насамперед цікавилися інформацією щодо внесків до фондів, про доходи і сплачені суми податків суб’єктами господарювання. Порушувалися також питання порядку сплати екологічного податку, акцизного збору, податкового боргу.

Після розгляду запитів фахівці податкової служби краю задовольнили одинадцять із них та надали вичерпні відповіді. На два ж запити надано відмову в наданні інформації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області