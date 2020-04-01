Більшість суб’єктів господарювання — приватні підприємці

Станом на початок березня 2020 року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебувало 58398 основних платники податків. Майже 60 відсотків із них (34781 особа) — приватні підприємці.

Решта 23617 платників є юридичними особами. Порівняно з січнем-лютим 2019 року кількість суб’єктів господарювання зросла на 930: додалося 505 приватних підприємців і 425 юридичних осіб.

Упродовж лютого цього року взято на облік 885 платників податків. Серед них 87 юридичних осіб та 798 підприємців. Припинили ж діяльність 369 суб’єктів підприємницької діяльності: 37 юридичних осіб та 332 фізичні особи — підприємці.

У Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків зареєстровано 1112759 фізичних осіб, а також 4317 іноземців. Проте 4906 жителів нашого краю відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера. В лютому цього року зареєстровано 2310 фізичних осіб та 42 іноземців.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області