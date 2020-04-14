Індивідуальний податковий номер не підлягає зміні

Згідно з пунктом 183.18 статті 183 Податкового кодексу України особі, що реєструється як платник податку, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати податку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно ж до підпункту 2 пункту 1.6 розділу І Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року за номером 1130, індивідуальний податковий номер для фізичних осіб становить 12-розрядний числовий номер такої структури: 1—10-й знаки — реєстраційний номер облікової картки платника податків, 11-й та 12-й знаки — контрольні розряди, алгоритм формування яких встановлює Державна податкова служба України.

Для фізичних осіб — підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контрольний орган і мають відмітку в паспорті, стосовно яких замість реєстраційного номера облікової картки платника податків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань внесено серію (за наявності) та номер паспорта, 1—10-й знаки 12-розрядного індивідуального податкового номера включають номер паспорта.

Зазначена норма передбачена з 9 березня 2020 року в зв’язку з набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 29 січня 2020 року за номером 30 «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість».

До внесених згаданим наказом змін індивідуальний податковий номер для фізичних осіб становив 10-значний реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Тобто новий алгоритм формування індивідуального податкового номера застосовується під час реєстрації фізичної особи — підприємця платником ПДВ починаючи з 9 березня 2020 року.

Нормами пункту 1.6 розділу І теж уже згаданого положення визначено, що індивідуальний податковий номер є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за платником ПДВ до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ.

Водночас статтею 58 Конституції України визначено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, тобто закріплено один з найважливіших принципів права — закони та інші нормативні акти не мають зворотної дії в часі.

Виходячи із сказаного, в зв’язку із внесенням змін до положення за номером 1130, індивідуальний податковий номер для фізичних осіб – платників ПДВ не підлягає зміні.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області