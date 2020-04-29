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Коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства

29.04.202029.04.2020Автор Богдан Дікальчук
Коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства

Відповідно до пункту 252.16 статті 252 Податкового кодексу України (ПКУ) розрахункова вартість товарної продукції гірничого підприємства визначається за сумою витрат, обчислених згідно з пунктами 252.11—252.15 цієї статті, та коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що визначений у протоколах Державної комісії України по запасах корисних копалин. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У випадку порушення гірничими підприємствами строку регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр передбачено застосування коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України.

У першому кварталі 2020 року діяли три облікові ставки: 13,5 відсотка, 11 відсотків та 10 відсотків, затверджені рішеннями Правління Національного банку України від 12 грудня 2019 року за номером 925-рш, від 30 січня 2020 року за номером 76-рш, від 12 березня 2020 року за номером 172-рш відповідно.

Тривалість дії облікової ставки: 13,5 відсотка — 30 днів (1—30 січня 2020 р.); 11 відсотків — 42 дні (31 січня — 12 березня 2020 р.); 10 відсотків — 19 днів (13—31 березня 2020 р.).

Для обчислення податкових зобов’язань із рентної плати необхідно обчислити розмір середньозваженої облікової ставки за перший квартал 2020 року, який відповідає 11,62 відсотка ((13,5 відс. х 30 днів + 11 відс. х 42 дня + 10 відс. х 19 днів)/91).

Тобто платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за перший квартал 2020 року із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у розмірі 34,86 відсотка — трикратному розмірі середньозваженої облікової ставки.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області