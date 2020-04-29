Коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства

Відповідно до пункту 252.16 статті 252 Податкового кодексу України (ПКУ) розрахункова вартість товарної продукції гірничого підприємства визначається за сумою витрат, обчислених згідно з пунктами 252.11—252.15 цієї статті, та коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що визначений у протоколах Державної комісії України по запасах корисних копалин. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У випадку порушення гірничими підприємствами строку регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр передбачено застосування коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України.

У першому кварталі 2020 року діяли три облікові ставки: 13,5 відсотка, 11 відсотків та 10 відсотків, затверджені рішеннями Правління Національного банку України від 12 грудня 2019 року за номером 925-рш, від 30 січня 2020 року за номером 76-рш, від 12 березня 2020 року за номером 172-рш відповідно.

Тривалість дії облікової ставки: 13,5 відсотка — 30 днів (1—30 січня 2020 р.); 11 відсотків — 42 дні (31 січня — 12 березня 2020 р.); 10 відсотків — 19 днів (13—31 березня 2020 р.).

Для обчислення податкових зобов’язань із рентної плати необхідно обчислити розмір середньозваженої облікової ставки за перший квартал 2020 року, який відповідає 11,62 відсотка ((13,5 відс. х 30 днів + 11 відс. х 42 дня + 10 відс. х 19 днів)/91).

Тобто платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за перший квартал 2020 року із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у розмірі 34,86 відсотка — трикратному розмірі середньозваженої облікової ставки.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області