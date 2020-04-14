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Коли вистачить однієї заявки

14.04.202014.04.2020Автор Богдан Дікальчук
Коли вистачить однієї заявки

Відповідно до підпункту 230.1.5 пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу України транспортні засоби, що набули статусу акцизних складів пересувних, а також транспортні засоби, що використовуються суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки, повинні обліковуватися в переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, створення та ведення якого забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Включення/виключення транспортних засобів до/з переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, здійснюється, зокрема, на підставі заявок на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, із зазначенням періоду переміщення такого пального або спирту етилового. Такі заявки подаються суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизних складів, до переміщення митною територією України в транспортних засобах, які не є акцизними складами пересувними, власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки.

Форма заявки та порядок її заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 8 травня 2019 року за номером 188 «Про затвердження форми заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, та Порядку її заповнення».

Згідно з п. 1 розд. II Порядку Заявка складається щодо кожної операції з переміщення пального або спирту етилового із зазначенням кількох транспортних засобів (у разі потреби).

Період переміщення пального або спирту етилового не може перевищувати 30 календарних днів.

Відповідно до пункту 2 розділу II порядку до заявки вносять інформацію за кодом товару згідно з УКТ ЗЕД.

Згідно ж із пунктом 3 цього розділу в графах 4—22 заявки надається інформація щодо пунктів навантаження пального, в графах 13—22 — щодо пунктів розвантаження пального. У графах 25, 26 заявки зазначають цифрами дати початку та закінчення періоду транспортування.

Якщо один транспортний засіб використовується кілька разів на добу для переміщення пального з одним і тим самим кодом УКТ ЗЕД і при цьому не змінюються дані щодо адрес місцезнаходження пунктів навантаження та розвантаження пального відповідно, суб’єктом господарювання подається одна заявка.

Якщо такий транспортний засіб переміщує паливо з різними кодами УКТ ЗЕД, на кожне таке переміщення суб’єктом господарювання подається нова заявка.

У разі, якщо в зазначений період відбуваються зміни у відомостях щодо пунктів навантаження/розвантаження, вони мають відображатись окремими рядками поданої заявки, або в новій заявці.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області