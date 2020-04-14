Нові «ключі»? Чому б і ні

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Про те, чи можна зґенерувати нові ключі кваліфікованого електронного підпису чи печатки до закінчення строку чинності кваліфікованих сертифікатів.

Зґенерувати нові ключі кваліфікованого електронного підпису чи печатки до закінчення строку чинності кваліфікованих сертифікатів можливо:

у представництвах кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС, після подання заяви про зміну статусу кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів та скасування діючих кваліфікованих сертифікатів;

дистанційно сформувавши нові кваліфіковані сертифікати за умов: незмінності реєстраційних даних (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо) та доступності особистого ключа виключно користувачу, за допомогою безкоштовного програмного забезпечення “ІІТ Користувач ЦСК-1” або скориставшись он-лайн сервісом повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС — acskidd.gov.ua

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області