Оренда гаражів, дачних будинків теж декларується

Якщо громадяни надають в оренду житлову чи іншу нерухомість, а також рухоме майно, то отримані доходи необхідно задекларувати. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до вимог статей 164.2.5 та 170.1 Податкового кодексу України, доходи, отримані від здачі в оренду не лише житлових приміщень, але й гаражів, дачних будинків, присадибних та інших земельних ділянок, підлягають декларуванню. Якщо нерухомість або інше майно орендує юридична особа або фізична особа — підприємець, то податковим агентом є орендатор. Він повинен утримати та перерахувати до бюджету податок за ставкою 18 відсотків. Якщо ж нерухомість здається фізичній особі, то податок за ставкою 18 відсотків сплачує орендодавець.

Також оподаткуванню підлягають доходи, отримані від здавання в оренду автотранспорту та іншого рухомого майна.

Граничний строк подання декларації за 2019 рік продовжено до першого липня 2020 року. Кінцевий строк сплати зобов’язань, зазначених у декларації за 2019 рік, перенесено з першого липня до першого жовтня поточного року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області