Податкове послаблення для малого та середнього бізнесу

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що Із метою мінімізації наслідків для бізнесу і населення у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID—19) Законами України від 17 березня 2020 року за номером 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID—19)» та від 30 березня 2020 року за номером 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID—19)» внесено зміни до ряду Законів України, в тому числі й Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Ці зміни передбачають підтримку малого та середнього бізнесу на час карантину. Детально з ними можна ознайомитися в інформаційних листах від ДПС України за посиланням https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області