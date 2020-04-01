Подавайте звітність поштою або електронними засобами зв’язку

Термінове повідомлення від головного управління ДПС у Тернопільській області. Про подання податкової звітності під час карантину в Україні.

У зв’язку із запровадженням загальнонаціонального карантину платники податків мають можливість податкову звітність таким чином:

— надіслати звітність поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

— подати засобами електронного зв’язку в електронній формі із дотриманням вимог щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Підписані та скановані заяви та листи на адресу ГУ ДПС у Тернопільській області можна надсилати електронною поштою на скриньку tr.official@.tax.gov.ua.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області