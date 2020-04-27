Причини відмови у видачі ліцензії на зберігання пального

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Для тих, хто бажає отримати ліцензію на право зберігання пального.

Для отримання ліцензії на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

— документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

— акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об’єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

— дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Копії таких документів не подаються в разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо їхні реквізити та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право зберігання пального.

Податківці також звертають увагу на те, що в заяві зазначається інформація про всі наявні в розпорядника акцизного складу та введені в експлуатацію акцизні склади із зазначенням кодів адміністративно-територіальних одиниць згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України. Щодо кожного акцизного складу в заяві зазначається ідентифікатор об’єкта оподаткування, про який надіслано повідомлення відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України. Це повідомлення, за встановленою наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» формою №20—ОПП, подається до контрольного органу з дотриманням пункту 8.4 розділу VIII згаданого порядку.

Підпунктом 6 пункту 7 Порядку реєстрації платників акцизного податку та акцизних складів (Постанова Кабінету міністрів України від 24 квітня 2019 року за номером 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового») встановлено, що заява не приймається, якщо щодо акцизного складу, зазначеного в ній разом з ідентифікатором об’єкта оподаткування, у контрольному органі відсутнє повідомлення про такий об’єкт оподаткування відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 ПКУ або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим або не експлуатується розпорядником акцизного складу.

Отже, якщо місце зберігання пального відповідає ознакам акцизного складу, визначеним підпунктом 14.1.6. пункту 14.1 статті 14 ПКУ, воно має бути зареєстроване як акцизний склад розпорядником акцизного складу.

Підставою для відмови заявнику у видачі ліцензії на зберігання пального є не внесення річної плати за ліцензію, неподання чи подання не в повному обсязі завірених заявником копій документів для отримання ліцензії на зберігання пального, подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії.

При цьому акцизний склад має перебувати на обліку у контрольному органі і про нього як про об’єкт оподаткування повідомлено контрольний орган (подано повідомлення за формою №20—ОПП).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області