Розв’язка все ближче

У жодного з учасників партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» не було заперечень стосовно того, що білі, так би мовити, за них зробили очевидний 57-й хід. Натомість при визначенні 58-го ходу чорних уже не вперше продемонстрували одностайність: переміг маневр тури 58… Tf2—f5.

Саме за цей варіант віддали свої голоси Мирон Постолан із Жукова Бережанського, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького районів, Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині, Богдан Буковський з Козової, Тимур Кая з турецького Стамбула, Юрій Шаловило із села Ременова на Львівщині, Богуслава Майор із польського Мінська Мазовецького, Олександр Кислий, Юрій Семців, Світлана Бодак і Тетяна Борисяк із Теребовлі, Ігор Чайка, Петро Хрущ, Ігор Пастернак і Марко Кміть із Тернополя, Володимир Люба із Житомира, Валентин Гулька з Чорткова, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Григорій Мойсюк із села Худиківців Борщівського району.

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6 Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Ta8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5 Фa3—f3, Фb5—c4 Те2—d2, Tb8—b3 Фf3—d1, g7—g6 Ta1—a3, Тb3—b7 g2—g3, Tf8—b8 Ta3—a4, Фс4—с5 Тd2—d8+ Крg8—g7 Тd8—d5, Фс5—е7 Та4—f4, Td7:b2 Фd4+ Kpg7—g8 Td5—d7, Tb2—b1+ Kpg1—g2, Фe7—e6 Tf4:f7, Фе6:f7 Td7:f7, Кpg8:f7 Фd4—d5+ Kpf7—g7 g3—g4, h7—h6 h2—h4, Tb8—b7 Фd5—d4+ Крg7—h7 h4—h5, g6:h5 Фd4—e4+ Крh7—g7 Фe4—e5+ Kpg7—h7 Фe5—f5+ Крh7—g7 Фf5—e5+ Kpg7—h7 Фe5:h5, Tb1—b5 Фh5—e8, Крh7—g7 Фе8—d8, h6—h5 g4—g5, Tb5—f5 Фd8—d4+ Крg7—h7 Фd4—d3, Tb7—f7! Kpg2—g3, Kph7—g7 Kpg3—h4, Tf5:f2 Фd3—d4+ Kpg7—g6? d4—d6+ Kpg6—g7 Kph4:h5, Tf2—f5 Фd6—g6+ …?

Черга за 59-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, 11 травня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. Найактивніші учасники отримають призи.

РОЗВ’ЯЖІТЬ, НЕ ТОРКАЮЧИСЬ ФІГУР

Першим відповідь на завдання знайшов Іван Зубенко з Гусятина:

f8(K) і — мат наступним ходом.

НОВЕ ЗАВДАННЯ

ВИГРАШ

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел