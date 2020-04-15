Справжні олімпійці

Цікаву фотоінформацію виклав для своїх передплатників у соціальних мережах відомий наш земляк, капітан чоловічої збірної України з біатлону, заслужений майстер спорту Дмитро Підручний. На гірськолижному курорті «Буковель», де він після передчасно завершеного міжнародного сезону проводить карантин разом із сім’єю, позавчора ще було де покататися на лижах.

Звісно ж, що з дотриманням усіх вимог запровадженої в нашій країні надзвичайної ситуації. На лижній трасі, як самі можете пересвідчитися, незвично порожньо. Натомість нетривала прогулянка на лижах разом із дружиною Ольгою, донькою Іринкою і тримісячним синочком Володимиром, для якого перші кроки на лижні, очевидно, розпочалися вже із щільно закритого візочка на полозах, підуть тільки на користь дітям.

І головне, звісно, не втрачати оптимізму. «Катаємося до останнього» — так підписав світлину чемпіон світу 2019 року, переможець популярного на Тернопільщині конкурсу «Людина року—2019», одним із засновників якого є «ВЖ плюс», Дмитро Підручний.

Фото із соціальних мереж