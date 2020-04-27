Закон України від 20 вересня 2019 року за номером 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг», який набере чинності з першого серпня 2020 року, створив правові підстави для застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО). Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Законодавчо встановлено, що ДПС забезпечує безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктами господарювання, які проводять розрахункові операції.

Із метою реалізації згаданого Закону ДПС розроблено безкоштовне програмне рішення, яке наразі тестується. Тестове програмне рішення не потребує реєстрації в контрольному органі.

Порядки, що регулюють питання реєстрації ПРРО, ведення реєстру ПРРО, які передбачені статтею 7 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», наразі розробляються ДПС спільно з Міністерством фінансів України.

Згідно з цими порядками реєстраційна процедура здійснюватиметься в автоматичному режимі без участі посадових осіб контрольного органу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області