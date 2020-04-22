Японія візьме на себе витрати, пов’язані з перенесенням ігор

За свідченнями японських засобів масової інформації, йдеться про три мільярди доларів. Повідомив же про цю новину Міжнародний олімпійський комітет, отримавши принципову згоду прем’єр-міністра країни Сіндзо Абе.

— Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе погодився з тим, що його країна має продовжити покривати витрати, які вона зробила би згідно з умовами діючої до 2020 року угоди, — йдеться в повідомленні. — А Міжнародний олімпійський комітет нестиме відповідальність за свою частку витрат.

Причому в МОК розуміють, що додаткові витрати становитимуть кілька сотень мільйонів доларів. Натомість, за даними японських ЗМІ, Абе погодився на покриття витрат на суму близько трьох мільярдів доларів.

Також у комітеті наголосили, що відстрочка не визначалася фінансовими інтересами, оскільки завдяки політиці управління ризиками, включаючи страхування, МОК у будь-якому разі зможе продовжувати діяльність і виконувати свою місію з організації Олімпійських ігор.

Нагадаємо також, що наприкінці березня літні Олімпійські ігри 2020 року, які мали відбутися в столиці Японії Токіо, перенесли на 2021 рік через загрозу поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Нові строки їх проведення — з 23 липня по 8 серпня 2021 року. А літні Параолімпійські ігри відбудуться з 24 серпня по 5 вересня 2021 року. Це рішення підтримали всі національні олімпійські комітети і спортивні федерації літніх видів спорту.

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