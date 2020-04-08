Заяви — через електронний кабінет

Реєстраційна заява за формою 1—РН із позначками «Реєстрація», «Зміни», «Виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій» може бути подана (надіслана) неприбутковою організацією, зокрема, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платник створює електронні документи, в тому числі заяву, в строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням надійного засобу кваліфікованого електронного підпису (КЕП), керуючись згаданим порядком за номером 557, а також договором.

Засобами електронного зв’язку в електронній формі заява подається до контрольних органів за ідентифікатором форми J1310502, зокрема, з використанням режиму «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини електронного кабінету.

Перша квитанція надсилається платникові електронного документа протягом двох годин із часу отримання його контрольним органом, а якщо електронний документ надійшов після закінчення операційного дня або за годину до його закінчення — протягом перших двох годин наступного операційного дня.

У першій квитанції, що формується за результатами автоматизованої перевірки, зазначеної у пункті 10 розділу ІІ порядку, повідомляється про результати такої перевірки.

За відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру неприбуткових установ та організацій, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контрольним органом друга квитанція не направляється.

Друга квитанція направляється платнику податків за результатами розгляду заяви та прийнятого контрольним органом рішення про відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості або виключення неприбуткової організації з реєстру протягом трьох робочих днів із дня отримання контрольним органом заяви.

Платник зобов’язаний, зокрема, вести архів надісланих до контрольного органу файлів електронних документів із накладеними на них КЕП і печатками платника та отриманих електронних документів із КЕП чи печаткою контрольного органу. Зберігати цей архів протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання відповідних документів на паперових носіях.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області