На період карантину штрафні санкції відмінені

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Пунктом 9 прим.11.1 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями встановлено, що тимчасово штрафні санкції, визначені одинадцятою частиною статті 25 цього, не застосовуються за певні порушення, вчинені щодо періодів з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року.

Мова про:

— несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; неповну або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

— несвоєчасне подання звітності, передбаченої згаданим Законом, до контрольних органів. При цьому другий і третій абзаци пункту 7 одинадцятої частини статті 25 Закону щодо такого порушення, вчиненого щодо періодів з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року, не застосовується.

Згідно з другим і третім абзацами пункту 7 одинадцятої частини статті 25 неподання, несвоєчасне подання звітності платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, тягне за собою накладення штрафу в розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Відповідно до пункту 9 прим.11.2 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» згаданого Закону протягом періодів з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області