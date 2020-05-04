Перевага за приватними підприємцями

Станом на початок квітня цього року на обліку в органах ДПС Тернопільщини перебували 58589 основних платників податків. Більшість із зареєстрованих суб’єктів господарювання (34919 осіб) — приватні підприємці.

Юридичних же осіб — 23670 суб’єктів господарювання. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість юридичних осіб збільшилася на 599 або на 2,9 відсотка, а приватних підприємців — 524 або на 1,5 відсотка.

Лише впродовж березня 2020 року взято на облік 442 платники податків, з яких 58 юридичних осіб та 384 фізичних особи — підприємці. Припинили за цей же час свою діяльність 257 платників податків — 17 юридичних особи та 240 підприємців.

Загалом у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків зареєстровано 1112759 фізичних осіб, а також 4317 іноземців та 4906 осіб, які відмовилися від присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області