Повернули короля у власні хороми

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» після відходу білого ферзя на c6 чорні довго не вагалися з вибором 60-го ходу. Вирішили, так би мовити, повернути короля до своїх хоромів: 60… Kph8—g7.

Саме за такий варіант віддали свої голоси Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині, Григорій Мойсюк із Худиківців Борщівського, Іван Зубченко із Хоросткова Гусятинського районів, Богдан Буковський з Козової, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького, Мирон Постолан із Жукова Бережанського районів, Тимур Кая з турецького Стамбула, Юрій Шаловило з Ременова на Львівщині, Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького, Юрій Семців і Тетяна Борисяк із Теребовлі, Ігор Чайка та Ігор Пастернак із Тернополя, Володимир Люба із Житомира, Валентин Гулька з Чорткова, Ярослав Понятишин із Хмельницького.

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6 Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Ta8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5 Фa3—f3, Фb5—c4 Те2—d2, Tb8—b3 Фf3—d1, g7—g6 Ta1—a3, Тb3—b7 g2—g3, Tf8—b8 Ta3—a4, Фс4—с5 Тd2—d8+ Крg8—g7 Тd8—d5, Фс5—е7 Та4—f4, Td7:b2 Фd4+ Kpg7—g8 Td5—d7, Tb2—b1+ Kpg1—g2, Фe7—e6 Tf4:f7, Фе6:f7 Td7:f7, Кpg8:f7 Фd4—d5+ Kpf7—g7 g3—g4, h7—h6 h2—h4, Tb8—b7 Фd5—d4+ Крg7—h7 h4—h5, g6:h5 Фd4—e4+ Крh7—g7 Фe4—e5+ Kpg7—h7 Фe5—f5+ Крh7—g7 Фf5—e5+ Kpg7—h7 Фe5:h5, Tb1—b5 Фh5—e8, Крh7—g7 Фе8—d8, h6—h5 g4—g5, Tb5—f5 Фd8—d4+ Крg7—h7 Фd4—d3, Tb7—f7! Kpg2—g3, Kph7—g7 Kpg3—h4, Tf5:f2 Фd3—d4+ Kpg7—g6? d4—d6+ Kpg6—g7 Kph4:h5, Tf2—f5 Фd6—g6+ Kpg7—h8 Фg6—с6, Kph8—g7 Фс6—с3+ …?

Черга за 61-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, 8 червня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. Найактивніші учасники отримають призи.

РОЗВ’ЯЖІТЬ, НЕ ТОРКАЮЧИСЬ ФІГУР

Читачі-аматори, вже згаданий І. Зубченко із Хоросткова та В. Хмельов із Піщатинців Шумського району першими знайшли перемогу в попередньому завданні, яка починається маневром 1. Td4—d3! Молодці!

НОВЕ ЗАВДАННЯ

НІЧИЯ

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел