Повернули короля у власні хороми

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» після відходу білого ферзя на c6 чорні довго не вагалися з вибором 60-го ходу. Вирішили, так би мовити, повернути короля до своїх хоромів: 60… Kph8—g7.
Саме за такий варіант віддали свої голоси Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині, Григорій Мойсюк із Худиківців Борщівського, Іван Зубченко із Хоросткова Гусятинського районів, Богдан Буковський з Козової, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького, Мирон Постолан із Жукова Бережанського районів, Тимур Кая з турецького Стамбула, Юрій Шаловило з Ременова на Львівщині, Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького, Юрій Семців і Тетяна Борисяк із Теребовлі, Ігор Чайка та Ігор Пастернак із Тернополя, Володимир Люба із Житомира, Валентин Гулька з Чорткова, Ярослав Понятишин із Хмельницького.
І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»
Іспанська партія
- е2—е4, е7—е5
- Kg1—f3, Kb8—c6
- Cf1—b5, a7—a6
- Сb5—a4, Kg8—f6
- 0—0, Cf8—e7
- d2—d4!? e5:d4
- Tf1—e1, 0—0
- е4—е5, Kf6—d5
- Ca4—b3, Kd5—b6
- Kf3:d4, Кс6:d4
- Фd1:d4, d7—d5
- e5:d6, Ce7:d6
- Cc1—f4, Cd6:f4
- Фd4:f4, Cc8—e6
- Kb1—c3, Ce6:b3
- a2:b3, Kb6—d5!?
- Kc3:d5, Фd8:d5
- Te1—e7, Ta8—d8
- Фf4:c7, Фd5—d1+
- Te7—e1, Фd1—d2
- Фc7:b7, Фd2:c2
- Фb7:a6, Фc2:b3
- Фa6—a3, Td8—b8
- Te1—e2, Фb3—b5
- Фa3—f3, Фb5—c4
- Те2—d2, Tb8—b3
- Фf3—d1, g7—g6
- Ta1—a3, Тb3—b7
- g2—g3, Tf8—b8
- Ta3—a4, Фс4—с5
- Тd2—d8+ Крg8—g7
- Тd8—d5, Фс5—е7
- Та4—f4, Td7:b2
- Фd4+ Kpg7—g8
- Td5—d7, Tb2—b1+
- Kpg1—g2, Фe7—e6
- Tf4:f7, Фе6:f7
- Td7:f7, Кpg8:f7
- Фd4—d5+ Kpf7—g7
- g3—g4, h7—h6
- h2—h4, Tb8—b7
- Фd5—d4+ Крg7—h7
- h4—h5, g6:h5
- Фd4—e4+ Крh7—g7
- Фe4—e5+ Kpg7—h7
- Фe5—f5+ Крh7—g7
- Фf5—e5+ Kpg7—h7
- Фe5:h5, Tb1—b5
- Фh5—e8, Крh7—g7
- Фе8—d8, h6—h5
- g4—g5, Tb5—f5
- Фd8—d4+ Крg7—h7
- Фd4—d3, Tb7—f7!
- Kpg2—g3, Kph7—g7
- Kpg3—h4, Tf5:f2
- Фd3—d4+ Kpg7—g6?
- d4—d6+ Kpg6—g7
- Kph4:h5, Tf2—f5
- Фd6—g6+ Kpg7—h8
- Фg6—с6, Kph8—g7
- Фс6—с3+ …?
Черга за 61-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, 8 червня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. Найактивніші учасники отримають призи.
РОЗВ’ЯЖІТЬ, НЕ ТОРКАЮЧИСЬ ФІГУР
Читачі-аматори, вже згаданий І. Зубченко із Хоросткова та В. Хмельов із Піщатинців Шумського району першими знайшли перемогу в попередньому завданні, яка починається маневром 1. Td4—d3! Молодці!
НОВЕ ЗАВДАННЯ
НІЧИЯ
Удачі!
І. ХАБІНЕЦЬ.
Фото з вільних джерел