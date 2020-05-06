Проведіть карантин із користю для себе

У час, коли весь світ опинився «на паузі», прості громадяни і бізнес переживають не найкращі часи, пандемія коронавірусу, без сумніву, не могла не добратися і до спорту, зруйнувавши всі календарі. Зупинені, перенесені чи скасовані змагання, а можливість вільно тренуватися обмежена до мінімуму.

Уже практично два місяці в Україні триває карантин у зв’язку з загрозою зараженням коронавірусною інфекцією. Але він обов’язково завершиться i спортсмени з новими силами знову зможуть брати участь у всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Саме тому вони і продовжують займатися спортом, але тільки в домашніх умовах.

Хоч зараз відповідальність за тренувальний процес більше покладена на батьків, проте наставники дають завдання своїм підопічним, дистанційно здійснюють контроль за їх виконанням, надають консультації, цікавляться самопочуттям та станом здоров’я атлетів.

Як правило, ранок діти розпочинають із різних вправ, тієї ж гімнастики. А о четвертій-п’ятій вечора, коли мало би відбуватися тренування в залі, займаються вдома під наглядом батьків. Останні, до речі, часто долучаються до синів і доньок. Адже в багатьох нині вільного часу вдосталь і зменшення рухової активності якось необхідно компенсувати.

Як уже згадав, наставники з батьками регулярно спілкуються телефоном. І ті звітують про те, скільки присідань зробила дитина, віджимань, вправ для пресу. Також ніхто не забуває про вправи на гнучкість.

Тренери обласної ДЮСШ із літніх видів спорту, для прикладу, запровадили ведення індивідуальних тренувальних планів для учнів школи, в яких указано зміст і тривалість занять для кожної вікової групи. Окрім власне тренувальних занять, наставники консультують і стосовно ранкової зарядки, режиму дня, правильності виконання вправ (за відеозвітами), дозування навантажень і часу занять.

Зокрема, юні борці вільного стилю роблять вправи з гумовим амортизатором, займаються на турніках, брусах. У квартирі переважно виконують вправи з гантелями (або різними обтяженнями), віджимання, присідання, вправи для м’язів черевного пресу тощо. У виграші зараз ті, хто проживає в приватному будинку чи в сільській місцевості. Діти бігають кроси, відпрацьовують стійки і прийоми в лісі.

Молодшим спортсменам дають загальні плани на всю групу, пояснюють, як їх виконувати. Заняття проводяться один раз на день. Їхні старші і більш кваліфіковані товариші отримують індивідуальні завдання з більш ґрунтовним поясненням техніки виконання. Вранці в них переважно загально-фізична підготовка, до якої також входить так звана сутичка з тінню. Це імітація поєдинку з атакуючими і захисними діями, контратакою. До кожного тренування включені дві-три такі сутички тривалістю шість хвилин і з перервою між ними по три хвилини. Вечірнє тренування складається з вправ на розтягування, які покликані зміцнити суглоби м’язів і слугують хорошою профілактикою від травматизму.

Звичайно у всіх видах боротьби, боксі чи в інших єдиноборствах існує проблема з відсутністю спаринг-партнерів. Не всі мають брата чи сестру з якими можна тренуватися в парах. Виходом із ситуації є виконання різноманітних імітаційних вправ, вправ із манекеном (навіть виготовленим у домашніх умовах) або з подушкою…

Окремо варто зробити наголос на освітній і мотиваційний компонент занять. Наставники рекомендують учням для перегляду відеофільми з видів спорту, художні фільми. Крім тренувань, передбачені теоретичні заняття, під час яких переглядаються поєдинки за участю кращих світових борців, складаються характеристики на кожного з них. Причому увага концентрується на їхніх сильних і слабких сторонах. Опісля ж проводиться спільний із тренером аналіз.

Зрозуміло, що повноцінними такі тренування назвати важко. Проте нині в усьому світі свідомі атлети дотримуються карантину й особливо не тренуються через зачинені спортивні зали. Тобто в цей час усі в більш-менш однакових умовах.

Можна, звісно, вдома і не займатися спортом. Адже тренер не бачить. Тому все залежить від добросовісності самих спортсменів. Хто зараз проявляє самоконтроль, терпіння, тому легше буде згодом набрати форму. Тож бажаємо всім здоров’я, успіхів і з користю провести час на карантині.

В. ШАНДРИГОСЬ.

Фото з архіву автора