Сплатили майже 92 мільйони земельного податку

Суттєву частину у надходженнях місцевих податків і зборів Тернопільщини складає плата за землю. Скажімо, впродовж січня-квітня 2020 року власники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів краю 91 мільйон 962,8 тисячі гривень плати за землю.

Зокрема, 80 мільйонів 422 тисяч гривень надходжень спрямували юридичні особи, а 11 мільйонів 540,8 тисячі гривень — фізичні. Додатково ж територіальні громади отримали 12 мільйонів 733,5 тисячі гривень, оскільки сплата перевищила очікувані надходження на 16,1 відсотка.

Варто нагадати, що, платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі, а об’єктами оподаткування — земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

«Коронавірусними» законодавчими новаціями визначено, що особи, які визначають податкові зобов’язання із земельної плати на підставі поданих декларацій, сплачують його за квітень 2020 року в повному обсязі за місцезнаходженням земельної ділянки в строк до 30 червня цього ж року. При цьому пеня не нараховується, а штрафні санкції не застосовуються. Адже так законодавці відтермінували на один місяць сплату: замість 29 травня необхідно сплатити даний платіж не пізніше 26 червня, оскільки 28 червня — святковий день, який припадає на вихідний.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області