Визначаємо об’єкт та базу оподаткування

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Про те, які операції з реалізації з акцизного складу/акцизного складу пересувного пального є об’єктами оподаткування.

Об’єктами оподаткування є операції з реалізації з акцизного складу/акцизного складу пересувного будь-яких обсягів пального або спирту етилового понад обсяги, що:

— отримані з інших акцизних складів/акцизних складів пересувних, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

— ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;

— вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до статті 213 Податкового кодексу України, або не підлягає оподаткуванню, або звільняється від оподаткування, або оподатковується на умовах, встановлених статтею 229 Податкового кодексу України, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

При обчисленні податку із застосуванням специфічних ставок із підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, кількості товару (продукції), об’єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області