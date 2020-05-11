За що можуть оштрафувати?

Чи застосовуються штрафні санкції та пеня в разі порушення податкового законодавства під час карантину? Відповідь на це запитання дали фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області.

Законом України від 30 березня 2020 року за номером 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», який набрав чинності 2 квітня 2020 року, зокрема, пункт 52 прим.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року за номером 2755-VI зі змінами та доповненнями (ПКУ) викладено в новій редакції.

Відповідно до цього за порушення податкового законодавства, вчинені з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються, проте є винятки. Штрафуватимуть за:

— порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;

— відчуження майна, що перебуває в податковій заставі, без згоди контрольного органу;

— порушення вимог законодавства щодо обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

— нецільове використання пального, спирту етилового платниками податків;

— не обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

— неправомірне здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;

— здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;

— порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

Варто також мати на увазі, що з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період підлягає списанню.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області