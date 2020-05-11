Звіт усе одно подаєте

В який термін та за якою формою подають звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску роботодавці, які впродовж звітного періоду доходи на користь найманих працівників не нараховували? Про це розповіли в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Першою частиною статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями платниками єдиного внеску визначено роботодавців (страхувальників) — підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, в тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно. Це ж стосується й тих фізичних осіб за умови, якщо вони:

— використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;

— мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Форми та строки подання звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передбачено Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року за номером 435.

Скажімо, пунктом 1 розділу ІІІ згаданого порядку визначено, що страхувальники, зокрема, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань), у частині подання звіту за таких осіб зобов’язані формувати та подавати звіт протягом двадцяти календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду.

Звітним періодом є календарний місяць.

Звіт подається за формою згідно з додатком 4 до порядку. При цьому звітність формується та подається незалежно від того, чи нараховувався дохід найманим працівникам (застрахованим особам).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області