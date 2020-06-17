Безпечна «Спортивна дітвора»

Проанонсований уже в нашій газеті цикл безпечних стартів «Спортивна дітвора», організований Тернопільським міським центром фізичного здоров’я населення до Міжнародного дня захисту дітей, негоді таки не вдалося зірвати. Нехай і з третьої спроби, але наприкінці першого літнього тижня змагання юних прихильників здорового способу життя вдалося провести на футбольному майданчику поблизу десятої загальноосвітньої школи.

Із дотриманням протиепідемічних вимог, пов’язаних із карантином, діти віком від шести до дванадцяти років із захопленням виконали танцювальну розминку, взяли участь у командній легкоатлетичній естафеті «Формула-1» та в інтерактивній грі «Спортивна асоціація».

За аналогічною програмою наприкінці минулого тижня відбулися змагання і на універсальному спортивному майданчику на вулиці Купчинського, 1, де, власне, «Спортивна дітвора» і мала стартувати в літо, але не відбулася через негоду.

За активну участь у змаганнях юні фізкультурники отримали на згадку сувеніри від торгової марки «Ласунка».

Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення запланував цікаві старти і на неділю, 21 червня. На картинговій трасі в гідропарку «Топільче» відбудуться аматорські змагання з велосипедного спорту серед юнаків і дівчат віком до вісімнадцяти років «Круті віражі». Майбутні їхні учасники тільки мають пам’ятати, що попередня реєстрація обов’язкова. І, звісно, стежити за останніми новинами. Адже збільшення кількості захворілих може призвести до посилення карантинних заходів.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення