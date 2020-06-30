Більшість — приватні підприємці

Станом на початок червня цього року на обліку в територіальних органах ГУ ДПС Тернопільщини перебували 58662 основних платників податків. Більшість із зареєстрованих суб’єктів господарювання (34879 осіб) — приватні підприємці.

Юридичних же осіб в області — 23783 суб’єкти господарювання. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість юридичних осіб збільшилася на 650 або на 2,8 відсотка, а підприємців зросла на 567 або на 1,7 відсотка.

Лише впродовж травня 2020 року взято на облік 397 платників податків, з яких 61 юридична особа та 336 фізичних осіб-підприємців. Припинили свою діяльність за цей час 298 суб’єктів господарювання — 8 юридичних осіб та 290 підприємців.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області