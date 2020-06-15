Далі — помісячна звітність

Із 23 травня 2020 року набув чинності Закон України від 16 січня 2020 року за номером 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Цим Законом унесено зміни до статті 202 Податкового кодексу України (ПКУ), відповідно до яких встановлюється єдиний звітний період для всіх категорій платників податку (у тому числі для платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, що передбачає реєстрацію платником ПДВ), який дорівнює календарному місяцю. Квартальний звітний період для податкової звітності з ПДВ скасовується.

Таким чином, останнім звітним періодом для платників податку, які подавали звітність із ПДВ щоквартально, буде другий квартал 2020 року. Починаючи з податкової звітності за липень 2020 року всі без винятку платники податку, в тому числі і ті, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, мають подавати податкову декларацію щомісячно.

При цьому від’ємне значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, обчислене платниками податку в податкових деклараціях з ПДВ за другий квартал 2020 року, переноситься до декларацій за липень 2020 року.

Платники податку, які до внесення змін згаданим Законом подавали звітність щоквартально та до скасування квартального звітного періоду не подали звітність (квартальну) у визначені ПКУ терміни, після переходу на місячний звітний період подають за такі попередні звітні періоди, які дорівнювали календарному кварталу, квартальну звітність.

Уточнюючі декларації з ПДВ за звітні періоди, за які платники податку до внесення змін подавали квартальну звітність із ПДВ, також подаються за звітний період, який дорівнює календарному кварталу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області