Додаткові надходження від юридичних осіб

Завдяки своєчасній та в повному обсязі сплаті податків суб’єктами підприємницької діяльності — юридичними особами вдалося забезпечити додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів. Адже ряд сплачених платежів перевищив очікувані надходження.

Як повідомили в секторі адміністрування екологічного податку, місцевих та рентних платежів управління податків і зборів з юридичних осіб головного управління ДПС у Тернопільській області, упродовж січня-травня цього року суб’єкти господарювання перерахували на 10,1 відсотка більше, ніж очікувалося, плати за землю. Плюс склав дев’ять мільйонів гривень. Стільки ж додатково надійшло податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Виконання індикативних показників склало 143,9 відсотка.

Суттєво зросли надходження рентної плати за використання лісових ресурсів — більш ніж у півтора рази. Очікувані надходження перевершені на 1,5 мільйона гривень. Рентної плати за надра надійшло на 0,6 відсотка або на 100 тисяч гривень більше. Екологічний податок до державного бюджету забезпечено на 212,3 відсотка, що додатково забезпечило 3,1 мільйона гривень. А плани надходжень до місцевих скарбниць виконані – на 167,6 відсотка. Додатково надійшло 1,2 мільйона гривень.

Порівняно з п’ятьма торішніми місяцями приріст надходжень до зведеного бюджету склав відповідно: з рентної плати за надра — 5,3 мільйона, екологічного податку — 3,3 мільйона гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області