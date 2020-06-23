Доля нагород і путівки до суперліги вирішиться в Тернополі

Зіграні перед оголошенням у нашій державі карантину матчі передостаннього, шостого туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд вищої ліги обіцяли запеклу суперечку в завершальних іграх сьомого за місця у фіналі чотирьох, який визначить як призерів турніру, так і того, хто завоює право спробувати свої сили в елітному дивізіоні. Однак більш ніж тримісячна незапланована пауза внесла корективи до планів деяких учасників.

Сказане передусім стосується команди «Політехнік-Одеса». Хоча зі штабу на той момент лідера чемпіонату, який на очко випереджав тернопільський «ДСО-ТНЕУ», ще тиждень тому цікавилися епідеміологічною ситуацією у Файному місті, куди зі Львова перенесли дві завершальні зустрічі одеситів із нашими земляками та «Булавою», останньої миті щось, очевидно, пішло в них не так. А коли додати, що від неблизької мандрівки на захід України відмовилися і волейболісти із Сум, які на місце під сонцем не претендували, стало зрозуміло, що саме підопічні Юрія Кравцова — переможці першого етапу чемпіонату. Шість автоматично доданих залікових балів зробили наших земляків недосяжними для решти конкурентів.

Аналогічним чином поповнила свій доробок минулих вихідних і львівська «Булава», так само автоматично піднявшись на бажану четверту позицію. Однак сусідам для досягнення бажаного ще необхідно було дочекатися підсумків виступів СК «Прибилів» із Тлумача Івано-Франківської області та очного протистояння «МХП-Вінниця» — «Бахмут-ШВСМ».

Волейболісти із Тлумача, чудово розуміючи, що путівка до квартету найсильніших фактично сама пливе їм до рук, на власній арені були нестримними. Спочатку не залишили жодних шансів «Хотинським козакам», а пізніше здолали і впертий опір луцького «Олюртранса» — 3:1. Заслужене друге місце.

Третю ж позицію, обігравши в Бахмуті на Донеччині київський «Інваспорт-Метеор» (3:1), достроково забезпечили собі волейболісти з «МХП-Вінниці». І завершального змагального дня саме від них залежало, хто складе компанію їм та майстрам із «ДСО-ТНЕУ» і СК «Прибилів» у двох фінальних турах. Поступися вони «Бахмуту-ШВСМ» із рахунком 0:3 чи 1:3 — і щасливчиком ставав представник Донеччини. В будь-якому ж іншому випадку останнього тіснила би «Булава»…

Це протистояння стало справжньою окрасою всього туру. Вінничани залишили за собою стартовий сет, натомість господарі майданчика у відповідь «вигризли» наступний і були надзвичайно близькими до перемоги в третій партії. Однак її ендшпіль завершився на користь гостей, як і кінцівка четвертої — 3:1. Тобто четверте вакантне місце у фіналі чотирьох дісталося «Булаві» завдяки більшій кількості очок за однакової з «Бахмутом» кількості здобутих перемог.

Уже наприкінці цього тижня, 26—28 червня, перший тур фіналу чотирьох прийматиме СК «Прибилів». Господарем же другого і вирішального в боротьбі за нагороди ще через тиждень стане тернопільський «ДСО-ТНЕУ».

Фото із сайту ВК «ДСО-ТНЕУ»