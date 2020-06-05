Футболістом хочу стати — хай мене навчать

Як і в попередні роки, автор не може собі відмовити в задоволенні поставити саме такий заголовок. Тернопільський педагогічний ліцей спортивного профілю оголошує набір на навчання футболістів, які закінчили 9—10 класи, у спеціалізовані групи інтернатного типу.

Тим, хто мріє стати справжнім майстром, гарантовано забезпечать харчування, проживання, спортивну форму. Найкращі з випускників згодом дістануть шанс виступати за футбольний клуб «Тернопіль», стати студентами Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Під керівництвом досвідчених тренерів у них буде можливість удосконалювати свою майстерність під час виступів у чемпіонатах України та області серед юніорів.

До згаданих спеціалізованих груп, до речі, запрошують і юних атлетів, які займаються іншими видами спорту. Зарахування проводитиметься на конкурсній основі. Ліцеїстами стануть ті, хто успішно складе випробування з фізичної підготовки і тести з біології.

Відбір проводитимуть на стадіоні вишу за адресою: м. Тернопіль, вул. Винниченка, 10, із 23 по 25 червня, починаючи з 9 години 30 хвилин. Причому атлетів з інших видів спорту запрошують у середу, 24 червня.

Контактні телефони: (097)866-15-73, (096)060-40-56, (0352)54-11-65. На сайті pedlicey.te.ua теж є вся необхідна інформація.

Фото з архіву ліцею