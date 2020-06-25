Хоча і без глядачів, але змагання поволі відновлюються

Незважаючи на те, що пандемія коронавірусу не припиняється і з кожним днем кількість інфікованих людей б’є антирекорди, почав повертатися в наше життя спорт. Епіцентр пандемії змістився до Південної і Північної Америк, а ось в Європі все поволі повертається в звичне русло.

Першими на зелені газони очікувано повернулися футболісти. Ще 16 травня відновився національний чемпіонат у Німеччині. І за цей час мюнхенська «Баварія» встигла вже увосьме підряд виграти бундеслігу. Залишилося хіба визначити учасників єврокубків і невдах елітного дивізіону. Аналогічна загалом ситуація і з чемпіонатом України серед команд прем’єр-ліги. З тією хіба різницею, що вітчизняні колективи поновили баталії двома тижнями пізніше. Втім, ця ситуація не завадила донецькому «Шахтареві» одночасно з «Баварією» вчетверте підряд, причому за п’ять турів до завершення турніру, завоювати чемпіонський титул. А ось боротьба за єврокубкову зону буде не менш напруженою, аніж у бундеслізі.

Натомість своєрідна «санта-барбара» з відновленням турніру в першій вітчизняній лізі завершилася лише позавчора, коли вперше за останні сім місяців були зіграні п’ять поєдинків, запланованих на двадцятий тур. І відразу ж не обійшлося без сенсацій. Скажімо, «Минай», керівництво якого не було проти, аби переможців і призерів визначили достроково, на виїзді поступився «Кременю» — 0:1.

Інші результати: «Миколаїв» — «Прикарпаття» — 5:1, «Інгулець» — «Гірник-Спорт» — 2:1, «Оболонь-Бровар» — «Авангард» — 1:1, «Металіст-1925» — «Металург» — 2:0. Учора ж силами помірялися «Балкани» із «Черкащиною» та «Чорноморець» із «Волинню». А зустріч «Руху» з волочиським «Агробізнесом» перенесли на 7 липня через захворювання на коронавірус кількох гравців львівської команди.

Звісно, турнірна таблиця відразу ж зазнала докорінних змін. Принаймні до вчора її тимчасово очолив «Інгулець», а до чільної трійки пробився ще й «Металіст-1925». Зрештою, проблем із завершенням турніру в другому за силами українському дивізіоні з відновленням матчів аж ніяк не поменшало. Де, приміром, проводитиме домашні матчі той же «Минай», коли на Закарпатті знову посилили карантинні заходи? Та ще й найбільша за останні два десятиліття повінь у цій та сусідніх західноукраїнських областях суттєво погіршила транспортне сполучення… Аналогічне стосується і львівського «Руху», івано-франківського «Прикарпаття». В обласних центрах, честь яких захищають ці команди, ситуація із захворюваністю теж надзвичайно тривожна. На вчорашній ранок, для прикладу, Львівщина випередила за кількістю хворих столицю нашої держави і Чернівецьку область. І дав би Бог, аби підступну хворобу, окрім гравців «Руху», більше ніхто не підхопив.

Утім, повернімося до поступового відновлення престижних міжнародних змагань. Окрім Німеччини і України, футбольні чемпіонати відновилися також в Англії, Італії й Іспанії. Вболівальники очікують дострокового чемпіонства «Ліверпуля», напруженої суперечки за титул «Ювентуса» і «Лаціо», «Реала» і «Барселони». Без сенсацій за короткий час теж не обійшлося. Скажімо, «Ювентус» уже встиг програти національний кубок.

Далі — про новини в інших видах спорту. В королівських гонках «Формули-1» представили календар перших восьми етапів. Із 5 липня все розпочнеться двома перегонами в Австрії. Причому найближчим часом пообіцяли надати ще й календар другої половини змагань.

Із другої половини червня професійний бокс повернула до Сполучених Штатів Америки компанія Top Rank. У зв’язку із цим згадуються і відомі українські атлети. На середину липня запланований бій за участю Віктора Постола, на 19 серпня — Василя Ломаченка, на жовтень — Олександра Усика.

Найсильніша світова баскетбольна ліга НБА відновить сезон 31 липня в Дісней Уорлді. Турнір продовжать 22 команди, які спочатку проведуть по вісім матчів, після чого розпочнуть стадію плей-оф. Завершиться сезон 12 жовтня.

У той же практично час (1 серпня) візьме рестарт і велоспорт. До оновленого календаря увійшли вісім багатоденок і сімнадцять класичних гонок. Першою стане Страде Бьянке, яка традиційно проходить в італійській Тоскані. Ще за тиждень — перегони Мілан—Сан-Ремо. Початок багатоденки Тур де Франс перенесли на 29 серпня, Джиро д’Італія відбудеться з 3 по 25 жовтня, а іспанська Вуельта — з 20 жовтня по 8 листопада.

Трохи більше місяця залишилося і до повернення на корти професійних тенісистів. Жінки це зроблять 3 серпня в Палермо, а чоловіки — 14 серпня у Вашингтоні.

Повернення ж «королеви спорту» легкоатлети розпочнуть національними чемпіонатами, які рекомендують провести 8—9 серпня. Стосовно ж міжнародних стартів, то перший етап Діамантової ліги повинен відбутися в Монако 14 серпня. Всього заплановано одинадцять етапів, завершальний має відбутися в жовтні. Організатори, до речі, вирішили, що через проблеми, пов’язані з пандемією, кожний етап буде окремим стартом, а загального заліку і переможця в сезоні не буде.

Нарешті про НХЛ. Регулярний чемпіонат у найбільш престижній хокейній лізі вирішили не догравати. Сезон одразу відновиться з розіграшу Кубка Стенлі, в якому візьмуть участь 24 клуби замість звичних шістнадцяти. Офіційні тренувальні табори відкриються 10 липня. Їхня тривалість і, відповідно, дата проведення перших матчів визначаться пізніше.

На фото: під час перегонів «Формули-1».

Фото з вільних джерел