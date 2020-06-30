І під час карантину не забувайте про імовірні штрафи

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Про необхідність і під час карантину дотримуватися законів стосовно оподаткування та іншого законодавства, контроль за якими покладено на контрольні органи.

Відповідно до підпунктів. 111.1 та 111.2 статті 111 Податкового кодексу України (ПКУ) за порушення законів із питань оподаткування та іншого законодавства застосовуються такі види юридичної відповідальності:

— фінансова;

— адміністративна;

— кримінальна.

Фінансова відповідальність за порушення законів із питань оподаткування та іншого законодавства встановлюється та застосовується згідно з ПКУ та інших законів. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.

Законами України від 17 березня 2020 року за номером 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», від 30 березня 2020 року за номером 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та від 13 травня 2020 року за номером 591-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни до ПКУ.

Скажімо, відповідно до пункту 52 прим.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з першого березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:

— порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;

— відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контрольного органу;

— порушення вимог законодавства в частині:

— обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

— цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;

— обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

— здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;

— здійснення суб’єктами господарювання операцій із реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;

— порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

Протягом періоду з першого березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період, підлягає списанню.

Питання ж стосовно щодо адміністративної відповідальності регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року за номером 8073-Х зі змінами та доповненнями (КУпАП).

Згідно з першою частиною статті 163 прим.2 КУпАП неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені першою частиною статті 163 прим.2 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тобто норма пункту 52 прим.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ стосується фінансової відповідальності платників податків.

Що стосується адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 163 прим.2 КУпАП, то зміни стосовно незастосування до платників адміністративної відповідальності на період карантину, до КУпАП не вносилися.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області