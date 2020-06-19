І в Харкові не свій стадіон, і в Німеччині

Як і планувалося, позавчора Європейський футбольний союз офіційно затвердив дати проведення матчів серії плей-оф Ліги чемпіонів. Для початку 7—8 серпня відбудуться незіграні матчі 1/8 фіналу.

Щоправда, УЄФА ще не вирішив, де саме з’ясують імена найсильніших за підсумками двох поєдинків цієї стадії — на полях команд, які мали бути господарями, чи на нейтральних у португальському Лісабоні. Для цього чиновникам знадобиться ще кілька тижнів.

Натомість в уже згаданому Лісабоні відбудуться чвертьфінали, півфінали і фінал. Причому на кожній із цих стадій переможців визначать за підсумком одного матчу в період із 12 по 23 серпня. А поєдинок за Суперкубок УЄФА відбудеться 24 вересня в столиці Угорщини Будапешті. Не забули і про турецький Стамбул. Фінал Ліги чемпіонів він усе-таки прийме, але в наступному сезоні.

Також офіційно оголошено про схему догравання Ліги Європи. Чвертьфінали, півфінали і фінал відбудуться з 10 по 21 серпня в німецьких містах Кельні, Дуйсбургу, Дюссельдорфі і Гельзенкірхені. Переможців також визначатимуть за підсумками однієї гри. А володар трофею буде відомий 21 серпня в Кельні.

Недограні ж зустрічі 1/8 фіналу заплановані на 5—6 серпня. У повторному матчі цієї стадії, нагадаю, донецький «Шахтар» має приймати німецький «Вольфсбург». Чи дозволять зіграти в Харкові, ще не відомо. Хоча проблема, звісно, існує. Погодьтеся, що для суперника гірників жодне з німецьких полів навряд чи стане нейтральним. Утім, підопічних Луїша Каштру ця обставина навряд чи злякає. У першій виїзній зустрічі вони здолали конкурентів і на їхньому стадіоні — 2:1.

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