І в травні звільнили від сплати єдиного внеску

Законом України від 13 травня 2020 року за номером 591-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» звільнено від сплати єдиного внеску за себе з 1 по 31 травня 2020 року фізичних осіб-підприємців, членів фермерських господарств та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Окрім того, продовжено термін незастосування штрафних санкцій за порушення сплати єдиного внеску та несвоєчасне подання звітності з єдиного внеску з 1 березня по останній календарний день місяця, в якому завершується дія карантину.

Податківці також нагадали, що Законом України від 17 березня 2020 року за номером 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» та Законом України від 30 березня 2020 року за номером 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» передбачено звільнення від застосування штрафних санкцій та сплати єдиного внеску фізичних осіб-підприємців, членів фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність за себе з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

Утім згадані особи можуть прийняти самостійне рішення про сплату єдиного внеску за такі періоди. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається в звітності про нарахування єдиного внеску за вказаний звітний період.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області