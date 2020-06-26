Іван ПУНЬКО: «Ведення бізнесу у світлі останніх новацій податкового законодавства»

Нещодавно новопризначений начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Іван ПУНЬКО провів першу свою Інтернет-конференцію. З усіма охочими спілкувався на тему ведення бізнесу в світлі останніх новацій податкового законодавства.



— Хоча ситуація у зв’язку з карантином складна, нам, підприємцям, треба працювати. На жаль, не можу отримати консультацію в Центрів обслуговування, тому що він закритий. І в мене не однієї така ситуація. Який у нас вихід? Додзвонитися за вказаними податковою телефонами важко…

— Справді, ситуація складна як для суб’єктів господарювання, так і для самих податківців. Усе ж для того, аби зняти навантаження з телефонних ліній та ЦОПів, із першого липня 2020 року електронний кабінет надає можливість платнику податків подавати звернення на отримання індивідуальних податкових консультацій в електронній формі. Запит на індивідуальну податкову консультацію в електронній формі необхідно підписати з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

— Місцеві податки і збори відіграють велику роль у наповненні місцевих бюджетів. Їх багато — податок на майно (у тому числі плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок), єдиний податок, туристичний збір, збір за паркування транспортних засобів. Податковий кодекс України стверджує, що їхні ставки до 15 липня має прийняти орган місцевої влади. Якщо цього не станеться, чого очікувати платникам?

— Якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу, вони справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів.

Тобто органи місцевого самоврядування в поточному році можуть і не приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік.

— Уже другий рік поспіль повертаю кошти за навчання доньки. Нещодавно дізнався, що змінені терміни подання декларацій. А податкової знижки вони торкнулися?

— Ні, громадяни, які мають намір скористатися правом на податкову знижку, можуть подавати декларацію до завершення поточного року, тобто по 31 грудня включно.

— Підтвердіть або спростуйте, чи дійсно так звані «сплячі» підприємці не платитимуть єдиний внесок?

— Карантинне законодавство передбачає звільнення з першого січня 2021 року самозайнятих осіб, фізичних осіб-підприємців, які мають основне місце роботи, від сплати за себе єдиного соціального внеску за місяці, за які роботодавець сплатив страховий внесок за них. Для фізичних осіб-підприємців (окрім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства скасовується обов’язок сплачувати мінімальний розмір єдиного соціального внеску за місяці, в яких не було отримано доходу.

— Я, до речі, мала борг з єдиного внеску, однак сплатила його. А тепер мені його повернуть?

— Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені поверненню не підлягають.

— Яка процедура списання боргу з єдиного внеску?

— Буде списання для фізичних осіб-підприємців (окрім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, які за період з першого січня 2017-го по третє червня 2020 року не отримали дохід (прибуток) від їх діяльності, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб. Таким платникам необхідно протягом дев’яноста календарних днів, починаючи з третього червня цього року, подати для:

— фізичних осіб-підприємців (окрім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) — державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи-підприємця — заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та до податкового органу — звітність з єдиного внеску за згаданий період, якщо вона не була подана раніше;

— осіб, які провадять незалежну професійну діяльність — до податкового органу за основним місцем обліку — заяву про зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітність з єдиного внеску за період із першого січня 2017-го по третє червня 2020 року, якщо вона не була подана раніше.

Після того, як буде підтверджено вчинення цих дій, тобто отримання відповідних відомостей від державного реєстратора або заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску, та за умови подання платником єдиного внеску зазначеної звітності (якщо відповідна звітність не була подана раніше) податковий орган проводить камеральну перевірку згідно з чинним законодавством та в разі відсутності отриманих доходів за згаданий період приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені. Або ж — вмотивоване рішення про відмову.

— Що із впровадженням нових змін стосовно касових апаратів?

— Важливо насамперед зазначити, що впровадження застосування програмних РРО перенесено з 19 квітня на 1 серпня 2020 року.

Нагадаю також, що запроваджується низка новацій у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій, зокрема, суб’єктам господарювання буде дозволено при здійсненні готівкових розрахунків із споживачами застосовувати програмні РРО, в якості яких можливо буде використовувати будь-який пристрій (смартфон, планшет, комп’ютер тощо), який за допомогою спеціального програмного забезпечення може фіскалізувати розрахункові операції на сервері ДПС.

Звертаю увагу і на те, що для уникнення втрат передусім суб’єктів малого та мікробізнесу (дрібних підприємців), відповідне програмне забезпечення буде їм надаватися ДПС безкоштовно.

Міністерство фінансів України спільно з ДПС України завершують підготовку до запуску безкоштовного фіскального додатку для програмного РРО, який найближчим часом розпочне роботу в тестовому режимі.

З актуальними питаннями-відповідями, пов’язаними із запровадженням програмних РРО, до речі, можна ознайомитися на порталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/422912.html.

— Без погодження податкової реалізували майно, яке перебуває в податковій заставі. Що змінено?

— Першого січня 2021 року набирає чинності стаття 116 Податкового кодексу України. У ній зазначено, що за відчуження платником податків майна, що перебуває в податковій заставі, без попередньої згоди контрольного органу передбачено штраф у розмірі вартості відчуженого майна.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області