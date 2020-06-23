«Круті віражі» для юних

Як наша газета вже анонсувала, картингова траса в гідропарку «Топільче» минулої неділі стала ареною змагань юних велосипедистів. Уперше в цьому році Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення спільно з місцевим осередком Федерації велосипедного спорту України провели традиційні старти «Круті віражі».

Не зайве, звісно, нагадати, що карантин у нашій державі ще триває. Тож організатори провели перегони з дотриманням усіх протиепідемічних вимог та правил. Участь у них узяли близько трьох десятків юних шанувальників велоспорту, продемонструвавши свою майстерність спочатку під час кваліфікаційних, а пізніше — фінальних заїздів. Не менш складним було завдання і для наймолодших, серед яких виявилися навіть трирічні дітлахи. Подолати одне коло дистанції для них — це старт до майбутніх перемог. І, що не може не тішити, всі успішно дісталися до фінішу.

Добра традиція змагань «Круті віражі» — без пам’ятних медалей і подарунків не залишився жоден учасник. А найменшим дісталися ще й солодкі призи. Про них, до речі, подбали партнери Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення — торгові марки «Ласунка» і «Рідний край».

Одне слово, традиційні «Круті віражі», навіть попри карантинні обмеження, вдалися, як і завжди, на славу. Юні велосипедисти проявили недитячу наполегливість і показали прекрасні результати.

А найближчої суботи, 27 червня, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення разом із партнерами запрошує на традиційні змагання вже дорослих прихильників велосипеда. Змагання з велосипедного крос-кантрі, як і завжди, візьмуть старт на Дальньому пляжі Тернопільського ставу, звідки аматори за власним вибором вирушать на прокладену в Кутковецькому лісі дистанцію одного кола довжиною дев’ять кілометрів чи три аналогічні кола, аби подолати 27 кілометрів.

Реєстрація учасників — із 10 години 30 хвилин, старт — через дві години.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення