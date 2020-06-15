Можливість удосконалити програмний додаток

Міністерство фінансів України спільно з ДПС України завершують підготовку до запуску безкоштовного фіскального додатку для програмного РРО, який найближчим часом розпочне роботу в тестовому режимі. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Протягом місяця представники бізнесу матимуть можливість ознайомитися з функціоналом додатку в електронному кабінеті, протестувати його та надати пропозиції щодо його вдосконалення. А вже з першого серпня 2020 року продукт буде доступний для повноцінного використання всіма охочими на безоплатній основі.

Водночас обов’язковим використання програмного РРО для певних видів діяльності платників єдиного податку другої-четвертої груп фізичних осіб-підприємців стане з першого січня 2021 року.

Податківці також нагадали, що запровадження програмного РРО передбачено Законом України від 20 вересня 2019 року за номером 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг».

Запуск продукту повинен був розпочатись ще 19 квітня 2020 року. Але в зв’язку з карантинними заходами цей термін було перенесено. Це надало змогу доопрацювати інтерфейс програмного забезпечення, в тому числі роботи в режимі оф-лайн.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області