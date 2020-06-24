На час карантину змінено графік роботи податкових

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 травня 2020 року за номером 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету міністрів України від 17 червня 2020 року за номером 500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів України», змінено графік роботи територіальних органів та головного управління ДПС у Тернопільській області.

Отож, на період дії карантину:

— початок робочого дня — о 8 годині 00 хвилин;

— обідня перерва — з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин;

— закінчення робочого дня — о 17 годині 00 хвилин, у п’ятницю — о 15 годині 45 хвилин.

Варто також мати на увазі, що надання адміністративних послуг у Центрах обслуговування платників (ЦОП) здійснюється за таким графіком:

— із 10-ї до 17-ї години 00 (у п’ятницю — до 15 години 45 хвилин);

— обідня перерва — з 12-ї години до 12 години 45 хвилин.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області