На розвиток інфраструктури місцевих громад

Власники та орендарі земельних ділянок Тернопільщини сплатили до місцевих бюджетів 112 мільйонів 288,6 тисячі гривень плати за землю. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Очікувані надходження перевищені на 7,9 відсотка, а додаткові склали вісім мільйонів 266,8 тисячі гривень.

Загальний внесок до місцевих скарбниць юридичних осіб, які в своїй господарській діяльності використовують землю, — 97 мільйонів 283,4 тисячі гривень. Сплата більша прогнозованої на 10,1 відсотка або на вісім мільйонів 961,6 тисячі гривень. Фізичні ж особи сплатили з початку цього року 15 мільйонів 5,2 тисячі гривень плати за землю.

Варто нагадати, що плата за землю є одним із різновидів майнових податків, яка в повному обсязі надходить у розпорядження територіальних громад. Відтак органи місцевого самоврядування зацікавлені у легальному використанні земельних ділянок, впорядкуванні земельних відносин, належній сплаті відповідних платежів. Самі ж землекористувачі та власники земельних ділянок повинні відповідально ставитися до своєчасної сплати податку, оскільки це їхній внесок у розвиток інфраструктури територіальної громади.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області