Економіка, Новини, Тернопіль

На розвиток інфраструктури місцевих громад

18.06.202018.06.2020Автор Богдан Дікальчук
На розвиток інфраструктури місцевих громад

Власники та орендарі земельних ділянок Тернопільщини сплатили до місцевих бюджетів 112 мільйонів 288,6 тисячі гривень плати за землю. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Очікувані надходження перевищені на 7,9 відсотка, а додаткові склали вісім мільйонів 266,8 тисячі гривень.

Загальний внесок до місцевих скарбниць юридичних осіб, які в своїй господарській діяльності використовують землю, — 97 мільйонів 283,4 тисячі гривень. Сплата більша прогнозованої на 10,1 відсотка або на вісім мільйонів 961,6 тисячі гривень. Фізичні ж особи сплатили з початку цього року 15 мільйонів 5,2 тисячі гривень плати за землю.

Варто нагадати, що плата за землю є одним із різновидів майнових податків, яка в повному обсязі надходить у розпорядження територіальних громад. Відтак органи місцевого самоврядування зацікавлені у легальному використанні земельних ділянок, впорядкуванні земельних відносин, належній сплаті відповідних платежів. Самі ж землекористувачі та власники земельних ділянок повинні відповідально ставитися до своєчасної сплати податку, оскільки це їхній внесок у розвиток інфраструктури територіальної громади.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області