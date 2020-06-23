Наповнення місцевих бюджетів завдяки своєчасній виплаті заробітної плати

Легальне працевлаштування, виплата офіційної заробітної плати та податкових відрахувань із неї сприяють наповненню бюджетів територіальних громад Тернопільщини. Адже податок з доходів фізичних осіб є одним із основних бюджетоформуючих платежів у місцевих скарбницях.

Отож у напрямку детінізації ринку праці податківці та органи місцевого самоврядування працюють спільно.

Упродовж цього року працівники територіальних органів головного управління ДПС у Тернопільській області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників дев’ятьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Відтак вісім суб’єктів господарювання виплатили шість мільйонів 124,5 тисячі гривень заборгованої зарплати. До скарбниць надійшло 83,5 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 776,6 тисячі гривень єдиного соціального внеску.

Індивідуальна роз’яснювальна робота із керівниками 61-го підприємства теж увінчалася успіхом. Адже 59 із них погасили заборгованість щодо виплати заробітної плати на суму сім мільйонів 279,5 тисячі гривень. Відтак бюджети отримали два мільйони 482,4 тисячі гривень податку з доходів фізичних осіб, а також один мільйон 710,4 тисячі гривень єдиного внеску.

Окрім цього, на засіданнях комісій заслухали керівників 55-х підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалася в мінімальному чи нижче мінімального розмірах. Після цього 50 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Додаткові надходження до бюджетів склали 204,3 тисячі гривень податку з доходів фізичних осіб та 504,3 тисячі гривень єдиного внеску.

Таку ж роз’яснювальну роботу провели із 401 суб’єктом господарювання краю. Відтак 383 підприємства підвищили рівень виплати заробітної плати. До скарбниць додатково надійшов один мільйон 588,3 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та один мільйон 830,9 тисячі гривень єдиного внеску.

Ще 34 суб’єкти господарювання перевірили, оскільки ті виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам із порушенням вимог податкового та іншого законодавства (єдиний внесок). Із них 18 перевірок суб’єктів господарювання — юридичних осіб та 16 — приватних підприємців. Порушникам нарахували шість мільйонів 293,6 тисячі гривень податків та зборів (штрафних санкцій та пені). Їм доведеться сплатити чотири мільйони 614,9 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб, 510 тисяч гривень єдиного соціального внеску та 330,6 тисячі гривень військового збору.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області