Незалежно від форм власності

Законом України від 3 грудня 2019 року за номером 318-IX внесено зміни до Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального». Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Метою змін є скасування державної монополії на виробництво спирту та сприяння детінізації ринку спирту і лікеро-горілчаної продукції, а також становлення в Україні цивілізованого конкурентного ринку спирту та лікеро-горілчаних виробів.

Зазначені зміни, зокрема, передбачають:

— скасування державної монополії на виробництво спирту;

— надання можливості суб’єктам господарювання будь-якої форми власності здійснювати діяльність із виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії;

— повну лібералізацію експорту спирту з України.

Для захисту вітчизняного товаровиробника згаданим Законом також передбачено, що імпорт спирту до першого січня 2024 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства.

Більш детально про це йдеться на сайті ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/422369.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області