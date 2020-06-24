Нові ознаки доходів для заповнення форми №1ДФ

Із першого липня набере чинності наказ Міністерства фінансів України від 26 травня 2020 року за номером 241 «Про внесення змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку». Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема, згаданим наказом унесено зміни в додаток до порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4. Зміст форми №1ДФ не зміниться.

У розділі 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» додатку чинні назви ознак доходів приводяться у відповідність до норм Податкового кодексу України, а саме:

1) ознаку 153 «Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку» розділено на дві:

— 153 «Сума поворотної фінансової допомоги наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому»;

— 197 «Сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку»;

2) розділено види доходів з ознаки 106:

— 106 «Надання земельної частки (паю) в лізинг, оренду або суборенду»;

— 195 «Надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю в лізинг, оренду суборенду, емфітевзис»;

— 196 «Надання майна (крім земельної частки (паю), земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю) в лізинг, оренду або суборенду».

3) зі змісту ознаки доходу 125 видалено інформацію про внески за договорами довгострокового страхування життя;

4) викладено в новій редакції ознаку доходу 128.

Під цією ознакою будуть зазначатися суми державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту інвалідів. Під цієї ознакою також потрібно буде зазначати допомогу по вагітності та пологах.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області