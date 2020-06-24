Про податкові зміни — через контакт-центр ДПС України

Повідомлення головного управління ДПС у Тернопільській області. Із пропозицією отримувати безкоштовно інформацію про зміни в законодавстві, контроль за додержанням якого покладено на Державну податкову службу України.

Відтепер звернутися до контакт-центру ДПС можна через чат на вебпорталі та месенджери. Контакт-центр Державної податкової служби України має чат в «ЗІР» та в месенджерах — viber і telegram.

Приєднатися до контакт-центру ДПС можна з вебпорталу Державної податкової служби України, розділ «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» https://tax.gov.ua/, а також безпосередньо із сайту загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу https://zir.tax.gov.ua/ або його мобільної версії.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області