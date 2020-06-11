Спортивна громадськість — за чистий Дністер

Останнім часом усе активнішу роль у розв’язанні екологічних проблем відіграє спортивна спільнота. Воно й не дивно, адже спорт тісно пов’язаний із природою.

Для людини вкрай важливим є здорове довкілля. Крім того, ціла низка прикладних видів спорту безпосередньо пов’язана з навколишнім середовищем, яке служить для них джерелом натхнення. Тому цілком очевидно, що гармонійний розвиток людства передбачає збереження здоров’я та підтримку морально-психологічного клімату населення. Вирішення цих завдань не можливе без дбайливого ставлення до довкілля, раціонального використання води й природних ресурсів. Тому одним із найбільш важливих напрямків політики багатьох спортивних організацій та безпосередньо Міжнародного олімпійського комітету є захист навколишнього середовища. Напрямок, яким опікується комісія «Спорт та навколишнє середовище», є дуже актуальним сьогодні як в Україні, так і в цілому світі.

Щороку 5 червня у світі відзначають Всесвітній день довкілля. Спортивна громадськість, представники спортивних федерацій, студенти і викладачі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка за керівництва голови згаданої комісії «Спорт та навколишнє середовище» місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області, знаного краєзнавця нашого краю Ігоря Клапоущака спільно з регіональним відділенням Олімпійської академії України вже більше десяти років під час навчально-тренувальних сплавів однією з найкрасивіших річок Європи Дністром долучаються до акції «Чистий берег».

Сподіваємося, що всі негаразди, які спіткали світ й Україну цього року, не стануть на заваді продовженню наших добрих намірів. І ми спільно з активістами з місцевого осередку НОК України невдовзі продовжимо цю, без перебільшення, потрібну для нашого довкілля справу.

А. ОГНИСТИЙ.

Фото з архіву автора