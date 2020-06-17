Строки надсилання податкової вимоги

Відповідно до пункту 59.3 статті 59 Податкового кодексу України (ПКУ) податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення податкового боргу та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов’язань у встановлені ПКУ строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення (пункт 59.4).

Згідно ж із пунктом 59.1 у разі, коли в платника податків виник податковий борг, контрольний орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контрольним органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується його податковий борг.

Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми до розміру, що перевищує шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контрольний орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області