Сильніші перемагають слабших, арбітри знову ховають голову «в пісок»

І в 25-му турі чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги телеглядачі змогли стати свідками лише п’ятьох із шести запланованих поєдинків. Через захворювання коронавірусом гравців львівських «Карпат» до кращих, так би мовити, часів відклали їхню виїзну зустріч із полтавською «Ворсклою».

У решті матчів, як на думку автора цих рядків, якихось сенсацій не дочекалися. Ті, хто вище в турнірній таблиці, довели свою перевагу над слабшими. І, як зазвичай, ховав голову «в пісок» Олександр Дердо, не помічаючи очевидних одинадцятиметрових. В інших же матчах до нього цього разу з аналогічними помилками приєдналися ще й Анатолій Абдула з Ярославом Козиком.

На фоні трьох останніх заслуговує, без сумніву, на похвалу чинний арбітр ФІФА Віталій Романов, якому довірили обслуговувати протистояння київських динамівців з «Олександрією». Хоч дехто з експертів і спробував йому дорікнути за відсутність такого собі «романтичного» підходу до бачення гри, судив те, що бачив на власні очі. «Напрацювали» обидві команди трохи більше ніж за пів години ігрового часу на три одинадцятиметрові — навіть, здається, думки в нього не виникло, аби скористатися системою відеоповтору VAR. Як і вже через десять хвилин після початку другого тайму показати другу жовту картку центральному оборонцеві гостей Каспарсу Дубрі. Ніхто ж не змушував латвійського легіонера зривати атаку в центрі поля.

Саме після вилучення стало зрозумілим, що підопічним Володимира Шарана не уникнути поразки з великим рахунком. Захисні редути колективу і в першій половині гри надійністю не відзначалися — той же Дубра, а перед тим Кирило Ковалець, очевидно, сподівалися, що арбітр пошкодує їх за грубі порушення в своєму штрафному майданчику. А після того, як за рахунку 1:2 опинилися в чисельній меншості, і зовсім здалися на милість господарів.

Шкода було дивитися на колишнього голкіпера тернопільської «Ниви» Юрія Паньківа. Й один з одинадцятиметрових у власні ворота парирував (щоправда, Віталій Буяльський, скориставшись тим, що опоненти ловили ґав, успішно зіграв на добиванні), і ще скільки разів виручив партнерів по команді. Однак нічого не вдієш, коли останні дозволяють суперникам тебе просто розстрілювати з убивчих позицій — 5:1 на користь «Динамо». У складі киян два голи на рахунку Віталія Буяльського, по одному — Назарія Русина (з одинадцятиметрового), Віталія Миколенка і Карлоса де Пени. А за «Олександрію» другий матч поспіль відзначився влучним ударом із «точки» Дмитро Гречишкін.

Інші результати 25-го туру: «Зоря» — «Колос» — 1:0, «Шахтар» — «Десна» — 3:2, «Олімпік» — «Маріуполь» — 2:2, «Львів» — «Дніпро» — 1:2.

У 26-му турі в суботу, 13 червня, силами поміряються «Маріуполь» — «Ворскла», «Зоря» — «Динамо», «Олімпік» — «Львів». А днем пізніше, 14 червня, зіграють «Колос» — «Шахтар», «Олександрія» — «Десна». Цього разу відклали зустріч «Карпат» із «Дніпром-1».

Натомість ситуація з турніром першої ліги досі не прояснилася. Навіть під час виконкому Української асоціації футболу, проведеного попри карантин у Львові, чиновники не наважилися прийняти конкретне рішення. Хіба вирішили в четвер, 11 червня, провести на НСК «Олімпійський» конференцію Професіональної футбольної ліги.

На завершення ж про те, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко практично домовився з УАФ про продовження контракту до завершення чемпіонату світу з футболу 2022 року.

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